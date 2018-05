Умерла американская актриса Патриша Морисон

В Лос-Анджелесе на 104 году жизни скончалась американская актриса Патриша Морисон. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, Морисон скончалась от естественных причин.

Актриса дебютировала на Бродвее в 1933 году. Позднее Морисон попробовала себя в кинематографе, снявшись в таких фильмах, как «Песня Бернадетт», «Без любви» и «Прелюдия к убийству».

После этого она продолжила театральную карьеру, продолжая выступать на сцене вплоть до 2000-х годов. Позднее Морисон занялась изобразительным искусством, ее выставки проходили в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, а также в Японии.

Актриса никогда не была замужем. Последние годы она прожила в Лос-Анджелесе, продолжая поддерживать театры и организации, связанные с кинематографом.

Patricia Morison, who conquered Broadway in the hit musicals "Kiss Me, Kate" and "The King and I," has died at 103 https://t.co/FBnd8Hmfs4