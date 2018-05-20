Мединский поздравил Гуськова с юбилеем

Министр культуры России Владимир Мединский поздравил с 60-летием российского актера Алексея Гуськова. Текст поздравления размещен на официальном сайте ведомства.

По его словам, Гуськов является популярным актером и талантливым продюсером, которого заслуженно любят зрители.

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«Яркое и многогранное дарование позволяет Вам создавать запоминающиеся образы, глубоко и детально раскрывать характеры героев», — заявил Мединский.

Министр также отметил настойчивость и трудолюбие Гуськова, которые позволяют актеру добиваться поставленных целей и находить возможности для реализации творческих замыслов.

Ранее Мединский поздравил музейное сообщество с Международным днем музеев.