Бывшему замминистра культуры Пирумову вызвали «скорую» в суд

Бывший заместитель минстра культуры Григорий Пирумов почувствовал себя плохо в Басманном суде Москвы, сообщает РИА «Новости».

В связи с его состоянием ему вызвали машину «скорой помощи». Обвиняемому помогли спуститься на первый этаж в конвойное помещение, где он сейчас дожидается врачей.

Ранее следователь в Басманном суде Москвы раскрыл детали уголовного дела о хищении 450 млн руб. при реконструкции в «Государственном Эрмитаже». Главным фигурантом дела является экс-замминистра культуры России Григорий Пирумов. Следствие утверждает, что он организовал группу лиц, помогавших ему расхищать бюджет.

По словам следователя, задержаны еще не все фигуранты дела, а сам Пирумов планировал покинуть Россию и уехать в Великобританию, для чего готовил соответствующие этой цели документы.