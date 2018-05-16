Эдита Пьеха раскрыла детали своего диагноза

Народная артистка СССР Эдита Пьеха в новом интервью рассказала о состоянии своего здоровья.

Некоторое время назад, по словам Пьехи, у нее обнаружили повышенный уровень сахара в крови. Теперь ей приходится пользоваться глюкометром и соблюдать диету. Также есть вероятность, что певице придется лечь на госпитализацию.

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«Никогда не думала, что у меня высокий сахар, а тут под старость лет узнала такое! Мой брат, который живет в Польше, рассказал мне, что и у мамы был высокий сахар, и у него...», — цитирует Пьеху «Стархит».

Ранее Эдита Пьеха отменила два запланированных концерта - в Челябинске и Екатеринбурге: тогда она была госпитализирована из-за простуды.

Сейчас Эдита Пьеха готовится к своему традиционному концерту в Петербурге, который должен состояться в день рождения певицы 31 июля. Ей исполнится 81 год.