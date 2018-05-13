Гурцкая связала с действиями Киева провал Самойловой на «Евровидении»

Российская певица Диана Гурцкая заявила, что если бы Юлии Самойловой дали возможность выступить на «Евровидении-2017» в Киеве, ее результат был бы выше, передает РИА «Новости».

По ее мнению, у Самойловой скопилась «психологическая усталость». Она также осудила разговоры об инвалидности певицы.

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«Считаю категорически неправильным высказывать Юле жалость по причине инвалидности. Музыка — это тот мир, где нет деления на здоровых и людей с ограниченными возможностями. Поэтому на конкурсе Евровидения все конкурируют на равных», — сказала Гурцкая.

Она добавила, что десять лет назад, когда она сама участвовала в Евровидении, она не была первой незрячей певицей.

«Юля же молодец не в силу физического состояния, а потому, что сумела выстоять, когда против нее была страна, не пустившая ее на конкурс. Я уверена, что в прошлом году результат был бы на порядок выше. А за год скопилась психологическая усталость. Невозможно не перегореть за такой долгий период», — добавила она.

11 мая стало известно, что по итогам второго полуфинала «Евровидения-2018» российская участница Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса.