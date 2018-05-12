Самойлова объяснила провал на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на «Евровидении», рассказала о своем выступлении на конкурсе.

«Я посмотрела сейчас [выступление], потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», — сказала она в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

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По ее словам, она не видит в итогах полуфинала политического подтекста.

Ранее сообщалось, что наставница представительницы России на музыкальном конкурсе «Евровидение» Юлии Самойловой, народная артистка СССР Алла Пугачева, рекомендовала ей отказаться от участия в конкурсе.

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