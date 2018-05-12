Лоза призвал российских теледеятелей думать о своей культуре после «Евровидения»

Музыкант Юрий Лоза после выступления Юлии Самойловой на «Евровидении» заявил, что российским телевизионным боссам пора думать о своей культуре, передает РИА «Новости».

«Сейчас вовсю декларируется, что задачи победить перед Юлей не ставилось, что для нее пропуск в финал уже был пределом мечтаний. Но тогда какой смысл был в очередной раз облизывать англичан? Пробить на жалость можно было и с песней на родном языке и номером, сделанном силами россиян!», — заявил Лоза.

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По его словам, «пора уже нашим теледеятелям начать думать о своей культуре, а не только подбирать крохи с европейского медийного стола».

Самойловой он желает здоровья и хвалит ее за мужество, «ведь половину песни она все-таки осилила».

Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала неудачное выступление россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении» в Лиссабоне.

По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри исполнившая песню I Won't Break Юлия не вошла в число финалистов.