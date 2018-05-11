Рудковская: Самойлова не должна была ехать на «Евровидение» в Португалию

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала неудачное выступление россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении» в Лиссабоне.

По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри исполнившая песню I Won't Break Юлия не вошла в число финалистов.

«Я могу сказать как член национального жюри в этом году: я видела, как Юлия пела на генеральном прогоне. Поверьте — все, что она могла, она все сделала. Здесь нельзя никого обвинять и говорить, что какое-то предвзятое отношение. Юля не должна была ехать в Португалию, она должна была ехать на Украину – это был абсолютно правильный расчет… Если бы она поехала на Украину, она сто процентов вышла бы в финал», — цитирует Рудковскую РИА «Новости».

Как рассказали Рудковской коллеги из иностранного жюри, Самойлова не смогла спеть так, чтобы их «тронуло за душу». «Не та история была, не для Португалии. В Португалии был прекрасный прием, ее очень ждали, Португалия ее поддерживала. Мы вообще не должны говорить ничего плохого в адрес Юлии. Она все, что могла, она все сделала. Но она не может прыгнуть выше головы. У нее есть ограничения возможностей, у нее, к сожалению, нет такого объема легких, чтобы петь, как поет, например, Рыбак», — признает Рудковская.

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«Я за инклюзивное общество, но я еще раз говорю: это конкурс, где все равны, и кто поет лучше и выглядит лучше, за того люди и голосуют», — резюмировала продюсер.

Вместе с тем Рудковская считает правильным решением Первого канала отправить ее на конкурс в Португалию после прошлогоднего запрета на выступление на «Евровидении» в Киеве.