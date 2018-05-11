Киркоров расстроился из-за того, что Самойлова не вышла в финал «Евровидения»

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Певец Филип Киркоров расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не вышла в финал международного песенного конкурса «Евровидение», передает РИА «Новости».

«Я очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!», — сказал Киркоров.

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Отмечается, что Киркоров в этом году присоединился к молдавской делегации. Специально для группы DoReDos он написал песню My Lucky Day в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. По словам артиста, они постарались создать на сцене трехминутный мюзикл, и он очень гордится результатом.

Ранее главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заявил, что первым делом необходимо успокоить Юлию Самойлову, которая не прошла в финал международного песенного конкурса «Евровидение», поскольку она очень ранимый человек.