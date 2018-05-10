Юлия Самойлова выступила на «Евровидении»

Российская певица Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале песенного конкурса «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Трансляцию ведет Первый канал.

Самойлова исполнила песню «I Won't Break». Композиция сопровождалась выступлением танцоров балета «Тодес».

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«Трогательное и эмоционально исполнение от России», — отметили в твиттере «Евровидения».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию второго полуфинала «Евровидения».

Ранее стала известна первая десятка финалистов «Евровидения-2018».

В финал конкурса прошли певцы из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.