Вокалист System of a Down спел в Ереване

Фронтмен группы System of a Down Серж Танкян выступил перед собравшимися на площади Республики в Ереване. Видеозапись его выступления была опубликована на сайте YouTube.

Для собравшихся в центре города сторонников лидера оппозиции Армении Никола Пашиняна Танкян спел песню «Добрый аист» («Бари Арагил»).

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«Мир долгое время знал нас благодаря музыке, геноцида, но вы подняли международный авторитет нашей страны. Я долгие годы мечтал об этом дне и сейчас горжусь, стоя рядом с вами», — сказал Танкян, передает news.am.

Ранее сообщалось, что Танкян обратился к собравшимся на площади в центре Еревана.