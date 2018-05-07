В Португалии открылся конкурс «Евровидение»

Международный песенный конкурс «Евровидение» официально стартовал в Лиссабоне. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Как отмечается, в этот раз красную дорожку заменили синей, в цвет океана, ставшего главной темой конкурса.

На церемонию открытия в Музей искусства, архитектуры и технологии Лиссабона прибыли делегации всех 43-х стран-участниц конкурса.

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Ранее певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, рассказала о подготовке номера.

В конце апреля стало известно, что организаторы «Евровидения» изменили правила подсчета голосов.