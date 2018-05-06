Умер Юрий Томошевский

На официальной странице «Романтического театра Юрия Томошевского» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение о смерти руководителя театра, заслуженного деятеля искусств России, актера и режиссера Юрия Томошевского.

«С его уходом осиротели не только сцены Филармонии для детей и юношества, арт-подвала «Бродячая собака» и множества других театральных площадок, на которых работал Юрий Томошевский, с его уходом весь мир Театра понес невосполнимую утрату. От нас ушел певец красоты, последний поэт и романтик театра», — говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что Томошевский погиб в результате несчастного случая. Подробности его смерти, а также дата и место похорон на данный момент не сообщаются.