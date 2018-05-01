Эшли Джадд подала в суд на Вайнштейна

Актриса Эшли Джадд подала судебный иск против продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного многими голливудскими актрисами в сексуальных домогательствах. Копию судебной жалобы Джадд опубликовала в твиттере.

Актриса требует возместить материальный ущерб, который был нанесен ей из-за отказа на домогательства Вайнштейна. По словам Джадд, она договорилась с режиссером Питером Джексоном о пробах на одну из главных ролей в трилогии «Властелин Колец», однако в компании Miramax, на тот момент принадлежавшей Вайнштейну и занимавшейся продюссированием фильма, заявили, что у них был «плохой опыт» работы с актрисой.

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Полученную компенсацию Джадд планирует перечислить в фонд движения по борьбе с сексуальными домогательствами Time's Up.

Ранее сообщалось, что Брэдд Питт планирует снять фильм о Харви Вайнштейне.