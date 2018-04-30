В США умерла актриса из «Твин Пикса»
Американская актриса Памела Гидли, которая исполнила роль проститутки Терезы Бэнкс в фильме-приквеле «Твин Пикса», умерла в США. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
Как отмечается, актриса скончалась 16 апреля в возрасте 52 лет в своем доме в штате Нью-Гэмпшир, но о ее кончине родственники рассказали недавно.
Кроме кинокартины «Твин Пикс: Огонь, иди за мной», она играла в фильмах «Блеск», «Наслаждение», а также в сериалах «C.S.I. Место преступления» и «Ищейка».
Muere a los 52 años #Pamela_Gidley, Teresa Banks en '#Twin_Peaks: Fire Walk With Me' https://t.co/I9BXNbHP44 pic.twitter.com/wb7HWr5fSI— Vientos en Calma (@VientosenCalma) 30 апреля 2018 г.