В США умерла актриса из «Твин Пикса»

Американская актриса Памела Гидли, которая исполнила роль проститутки Терезы Бэнкс в фильме-приквеле «Твин Пикса», умерла в США. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Как отмечается, актриса скончалась 16 апреля в возрасте 52 лет в своем доме в штате Нью-Гэмпшир, но о ее кончине родственники рассказали недавно.

Кроме кинокартины «Твин Пикс: Огонь, иди за мной», она играла в фильмах «Блеск», «Наслаждение», а также в сериалах «C.S.I. Место преступления» и «Ищейка».