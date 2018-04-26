Источник: Джигарханян доставлен в больницу в состоянии комы

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Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в больницу в состоянии комы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сказал источник.

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Он не уточнил, в какую именно больницу поступил актер.

В феврале 2018 года Джигарханян был госпитализирован, причиной стало осложнение вирусного заболевания. Также ранее сообщалось, что суд подтвердил решение о разводе Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской.