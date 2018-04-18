«Союзмультфильм» запускает официальный канал на YouTube

Киностудия «Союзмультфильм» готовит к запуску официальный канал на видеосервисе YouTube, пишет агентство «Москва» со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву.

По словам Слащевой, ранее открытию канала мешала сложная ситуация с интернет-правами: компании пришлось заставить переименовать каналы, которые существовали под названием «Союзмультфильм» и не имели отношения к студии. «Уже полгода в YouTube нет канала «Союзмультфильма», — поясняет Слащева.

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На официальном канале будут доступны к просмотру все новые мультфильмы и короткометражки, созданные студией за последние три года — всего около трех часов контента. Первые публикации появятся на канале в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что первую серию нового проекта «Союзмультфильма» — перезапуска знаменитого анимационного сериала «Простоквашино» — посмотрели около 2 млн раз за несколько часов.