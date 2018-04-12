Жена Панкратова-Черного отреагировала на информацию о его госпитализации

Жена народного артиста России Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова прокомментировала сообщения о госпитализации своего мужа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходил на небольшую консультацию: была проблема с пальцем. Сейчас все хорошо», — сказала Монахова.

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Ранее СМИ сообщили о госпитализации Панкратова-Черного.

По данным телеканала, у актера обнаружили серьезное заболевание, которое грозит ему потерей подвижности руки.

Как отмечается, существуют нехирургические методы лечения данного заболевания, однако, врачи склоняются к тому, чтобы провести хирургическое вмешательство.