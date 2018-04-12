Жена Панкратова-Черного отреагировала на информацию о его госпитализации
Жена народного артиста России Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова прокомментировала сообщения о госпитализации своего мужа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходил на небольшую консультацию: была проблема с пальцем. Сейчас все хорошо», — сказала Монахова.
Реклама
Ранее СМИ сообщили о госпитализации Панкратова-Черного.
По данным телеканала, у актера обнаружили серьезное заболевание, которое грозит ему потерей подвижности руки.
Как отмечается, существуют нехирургические методы лечения данного заболевания, однако, врачи склоняются к тому, чтобы провести хирургическое вмешательство.