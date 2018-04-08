Умер художник Владимир Яшке

Скончался петербургский художник Владимир Яшке, входивший в творческое объединение «Митьки». Об этом сообщается на сайте, посвященном его творчеству.

«Владимир Яшке умер в хосписе Городской больницы №14 Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении от 7 апреля.

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Художнику было 70 лет.

«Царствие Небесное Владимиру — нашему Дорогому Дедушке Яшке», — написал в фейсбуке художник Дмитрий Шагин.

Яшке родился 2 марта 1948 года во Владивостоке, в 1976 году переехал в Ленинград. Спустя девять лет вошел в арт-группу «Митьки».

В 2013 году «Газета.Ru» рассказывала о выставке работ Яшке в Русском музее, об истоках его творчества и характерных образах.