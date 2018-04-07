Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова худруком «Табакерки»

Сын народного артиста СССР Олега Табакова Антон прокомментировал назначение Владимира Машкова художественным руководителем «Табакерки». Об этом сообщает НСН.

«Я замечательно отношусь к кандидатуре Володи, считаю, что это хорошее назначение, и если у него будут силы и здоровье, то он доведет дело своего учителя до победного конца», — заявил Табаков.

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По его словам, Машков является талантливым актером и режиссером, и он надеется, что он станет хорошим руководителем.

Ранее Машков, назначенный новым художественным руководителем «Табакерки», рассказал, что считает свой новый пост огромной ответственностью.