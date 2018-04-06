Хакеры слили в Сеть интимные фото Риз Уизерспун

В Сеть «утекли» интимные фото актрисы Риз Уизерспун, сообщают СМИ со ссылкой на скандальный портал охотников за компроматами на знаменитостей Celeb Jihad.

На пикантных селфи Риз Уизерспун позирует в соблазнительных позах у себя в кровати и обнажает грудь. Фотографии сразу же разлетелись по блогам, в их подлинности поклонники Уизерспун не сомневаются. Пока звезда «Блондинки в законе» никак не прокомментировала инцидент.

Ранее портал опубликовал фото будущей принцессы, невесты британского принца Гарри Меган Маркл. Актриса, внимание прессы к которой сейчас и без того повышено, сфотографировала себя топлес на пляже. Как и Уизерспун, она не стала утруждать себя комментариями по поводу случившегося.