Умер японский режиссер Исао Такахата

В возрасте 82 лет умер один из основателей японской анимационной студии Ghibli режиссер Исао Такахата. Об этом сообщается на сайте студии.

Сценарист и мультипликатор Такахата скончался 5 апреля в одной из токийских больниц, после продолжительной борьбы с раком легких.

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Он принимал участие в создании картин «Могила светлячков», «Еще вчера», «Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко» и «Мои соседи Ямада».

Такахата долгое время работал с режиссером-мультипликатором Хаяо Миядзаки. Вместе они работали над мультфильмом «Принц Севера». В 1985 году они вместе основали Studio Ghibli.

Также мультфильм Такахаты «Сказание о принцессе Кагуя» в 2013 году был номинирован на премию «Оскар» как лучший анимационный фильм.

А «Могила светлячков», по мнению критиков, стала одним из самых значимых военных мультипликационных фильмов в истории.