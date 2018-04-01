Сталлоне навестит Шварценеггера в больнице

Актер Сильвестр Сталлоне навестит своего друга Арнольда Шварценеггера, который перенес операцию на открытом сердце. Об этом сообщают «Известия».

«Есть вещи, от которых невозможно отказаться, курить сигары и дышать», — сказал Сталлоне, когда его спросили, собирается ли Шварценеггер отказаться от курения после перенесенной операции.

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Также он отметил, что планирует навестить Шварценеггера в больнице.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце. После пробуждения он сказал: «I'm back».