Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце

Актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце, сообщает портал TMZ.

По данным портала, Шварценеггер находился на операции по замене клапана катетера. Процедура являлась «экспериментальной», и в ее ходе возникли осложнения.

Отмечается, что врачи наблюдали за ходом операции и были готовы к осложнениям. Они оперативно решили, что актеру необходима операция на открытом сердце.

Источники портала сообщили, что в настоящий момент состояние Шварценеггера стабильное.