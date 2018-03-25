Умер писатель Филип Керр

Шотландский писатель Филипп Керр, известный по циклу произведений о частном детективе Бернхарде Гюнтере, умер в возрасте 62 лет, передает The Independent.

Первый роман «Мартовские фиалки», в котором появился персонаж Бернхард Гюнтер, Керр написал в 1989 году. Это произведение принесло писателю мировую известность. После первого крупного успеха писатель ушел из рекламного бизнеса и полностью сосредоточился на литературе. За свою карьеру он написал более 20 крупных произведений, из которых 11 романы.

«Покойся с миром любимый Филип Керр, создатель потрясающего Бернхарда Гюнтера, гениальный писатель и обожаемый муж и отец. 1956-2018», — цитирует издание слова жены писателя.