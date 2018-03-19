Захарова ответила оскорбившему россиян Макаревичу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила музыканту Андрею Макаревичу и потребовала перестать оскорблять россиян.

«Все, кто еще захочет назвать россиян «злобными дебилами» или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!», — написала Захарова в фейсбуке.

Ранее Макаревич, который сейчас находится в США, в комментариях к своему посту в фейсбуке, в котором он рассказал о «спокойных, веселых и добрых» американцах, заявил, что пропаганда в России превращает «людей в злобных дебилов».