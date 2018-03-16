Эксгумированные останки Дали захоронили в Испании

Останки испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, которые эксгумировали летом 2017 год для проведения теста на отцовство, вернули в Театр-музей в Фигерасе, сообщает ABC.

«Останки Сальвадора Дали были вновь захоронены и покоятся под куполом Театра-музея Фигераса», — говорится в заявлении фонда «Гала — Сальвадор Дали», которое цитируют в издании.

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По данным издания, процедура захоронения началась 15 марта в 18.00 по местному времени (20.00 по Москве) и завершилась ночью 16 марта.

Останки Дали эксгумировали 20 июля 2017 года из-за требования испанки Пилар Абель Мартинес, которая утверждала, что Дали был ее отцом. ДНК-тест показал, что женщина не является родственницей художника.

Ранее сообщалось, что останки Сальвадора Дали возвращены в Фигерас.