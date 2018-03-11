Выступавшая против Кэти Перри в суде монахиня умерла на слушании по делу
Одна из двух монахинь, которые участвовали в судебном разбирательстве против американской певицы Кэти Перри, умела на заседании суда. Об этом сообщает Los Angeles Daily News.
На слушании 9 марта, выступая против приобретения исполнительницей монастыря, в которым раньше проживали монахини, сестра Холзман упала и скончалась.
Реклама
«Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не приносит никому добра, а только вредит многим людям», — сказала Холзман до этого.
Отмечается, что монахини жили в монастыре в течение многих лет и считали его своей собственностью, хотя в 2011 году его содержание стало для них слишком дорогим.
Ранее Кэти Перри раскритиковали сторонники независимости Каталонии.