Одна из двух монахинь, которые участвовали в судебном разбирательстве против американской певицы Кэти Перри, умела на заседании суда. Об этом сообщает Los Angeles Daily News.

На слушании 9 марта, выступая против приобретения исполнительницей монастыря, в которым раньше проживали монахини, сестра Холзман упала и скончалась.

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«Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не приносит никому добра, а только вредит многим людям», — сказала Холзман до этого.

Отмечается, что монахини жили в монастыре в течение многих лет и считали его своей собственностью, хотя в 2011 году его содержание стало для них слишком дорогим.

Ранее Кэти Перри раскритиковали сторонники независимости Каталонии.