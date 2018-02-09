Нетребко раскритиковала цены на билеты на ее концерт в Москве

Оперная певица Анна Нетребко раскритиковала цены на билеты на ее совместный концерт с Юсифом Эйвазовым в Москве, сообщает РИА «Новости».

Выступление состоялось 7 февраля в Концертном зале имени Чайковского. На специализированных сайтах цены на билеты достигали 150 тыс. руб.

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«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей, я просто не приеду больше», — заявила Нетребко в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Большой театр и Метрополитен-Опера впервые поставят совместные спектакли.