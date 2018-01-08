«Рассказ служанки» получил «Золотой глобус»

Сериал «Рассказ служанки» стал лауреатом премии «Золотой глобус» в номинации «лучший драматический сериал». Прямую трансляцию церемонии вручения премии ведет телеканал NBC.

Исполнительница главной роли Элизабет Мосс также получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом сериале.

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В 2017 году сериал также получил премию «Эмми».

Церемония вручения премии проходит в 75-й раз. В этом году звезды пришли на церемонию в черном в знак протеста против сексуальных домогательств в киноиндустрии.