СМИ: дела против Харви Вайнштейна передали в прокуратуру

Полицейский департамент Беверли-Хиллз отправил в прокуратуру результаты двух расследований в отношении продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщает TMZ.

Дела направлены в прокуратуру округа Лос-Анджелес.

Портал отмечает, что «это является огромным шагом, ни одно предыдущее уголовное расследование против Вайнштейна не зашло так далеко».

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Сообщается, что теперь прокуратуре придется установить, достаточно ли доказательств собрано для того, чтобы предъявить Вайнштейну обвинения.

В начале декабря стало известно, что шесть женщин подали иск к Харви Вайнштейну.