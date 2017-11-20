Бэтмен и Супермен одолели Эркюля Пуаро и Тора в российском прокате

Новым лидером проката в России и СНГ стал фильм «Лига справедливости» о Бэтмене, Супермене и других супергероях, сообщает Kinobusiness.com со ссылкой на неофициальные и предварительные данные.

По имеющейся информации, за уикенд с 16 по 19 ноября лента собрала 371,2 млн руб.

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Второе место занимает «Убийство в Восточном экспрессе», рассказывающее детективе Эркюле Пуаро. Картина заработала 194,2 млн руб. (общие сборы – 659 млн руб.).

Далее следует «Тор: Рагнарёк», который собрал 130,9 млн руб. (общая сумма – почти 1,3 млрд руб.).

На четвертой строчке – «Последний богатырь». Он заработал 76,8 млн руб., доведя общую сумму сборов до 1,6 млрд руб.

Замыкает топ-5 фильм «Мифы», собравший в свой первый уикенд 32,8 млн руб.

Ранее сообщалось, что «Лига справедливости» стала лидером проката США.