Новости. Общество

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

В районе островов Огасавара в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе островов Огасавара в Японии. Об этом сообщает главное метеорологическое управление страны.

По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в районе острова Ио. Очаг залегал на глубине 30 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

6 января в районе префектур Симанэ и Тоттори произошло землетрясение магнитудой 6,4. Изначально сообщалось о магнитуде 6,2, однако позже японские сейсмологи скорректировали ее до 6,4. В ряде населенных пунктов сила подземных толчков превысила пять баллов по принятой в Японии семибалльной шкале. Угроза цунами не объявлялась. Японцев предупредили, что в ближайшую неделю землетрясение может повториться.

7 января у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения находился вблизи острова Минданао в 27 км от города Сантьяго, а его очаг залегал на глубине 58 км. При этом угроза цунами не объявлялась.

Ранее жительница Сочи рассказала о шатающихся стенах и холодильнике из-за землетрясения.

