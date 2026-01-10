Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил в разговоре с ТАСС, что руководство Финляндии тайно рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия.

По мнению, Мемы, отношения между Россией и Финляндией сейчас находятся «на самом низком уровне за всю историю» и не улучшатся в ближайшее время. Политик считает, что незначительные изменения могут произойти после парламентских выборов.

«Россия становится все более и более экзистенциальной угрозой для Финляндии, где нынешнее руководство тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия. Президент [Александр] Стубб некоторое время назад заявил, что Финляндия может разместить ядерное оружие, поскольку теперь является полноправным членом НАТО», — сказал Мема.

По словам политика, в Финляндии существует мнение, что страна фактически находится в состоянии войны с Россией. Он отметил, что после вступления Финляндии в НАТО отношения с Москвой начали ухудшаться из-за антироссийской риторики, прежде всего со стороны тех, кто был заинтересован в ослаблении России и использовании Финляндии как инструмента против нее. Политик подчеркнул, что санкции и антироссийские настроения сейчас сильнее, чем когда-либо в истории, и многие люди становятся жертвами пропаганды. Вместе с тем, по его словам, хорошо образованные финны сохраняют исторически нейтральный взгляд и оценивают международные события с позиций справедливости и критического анализа.

