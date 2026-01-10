Размер шрифта
Новости. Общество

Один вид транспорта перестал работать в Севастополе из-за шторма

Морской транспорт в Севастополе не работает из-за шторма
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Рейд в Севастополе закрыли, катера и паромы не работают в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил департамент транспорта города в Telegram-канале.

МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром и осадками — дождями, которые переходят в мокрый снег.

«Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет. Возобновление работы пока невозможно» , — говорится в публикации.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о шторме на море и поднятии уровня воды в реках. В данный момент осуществляется работа автобусов по компенсационному маршруту между центром города и северной стороной Севастополя.

Тем временем московский аэропорт Шереметьево вынужденно корректирует расписание полетов в течение 10 января в связи с ограничениями на прием рейсов. Некоторые рейсы направлены на запасные аэродромы.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.

