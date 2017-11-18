Путин приехал на открытие памятника Александру III

Президент России Владимир Путин прибыл в Ялту на церемонию открытия памятника императору Александру III, сообщает РИА «Новости».

«Мы открываем памятник выдающемуся государственному деятелю, патриоту», — сказал президент, отметив, что Александр III делал все для развития и укрепления державы.

Реклама

Памятник установлен в Ливадийском парке, на месте расположения Малого дворца, где император скончался в 1894 году. Монумент состоит из вертикальной стелы и скульптуры Александра III, опирающегося на меч. На памятнике высечена знаменитая цитата императора: «У России есть только два союзника — ее армия и флот».

На монументе также изображены выдающиеся деятели эпохи царствования Александра III, например, Федор Достоевский, Петр Чайковский, Лев Толстой и Дмитрий Менделеев. Кроме того, памятник отражает основные достижения времен правления Александра: создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство Транссибирской магистрали, Третьяковской галереи и Исторического музея.

Ранее сообщалось, что Путин пошутил про императора Александра I.