«Анатомия падения», «Продавцы боли», «По щучьему велению» и еще 25 фильмов октября

«Придаток» («Appendage»), реж. Анна Злокович
Со 2 октября на Hulu
Хоррор про молодую дизайнершу, чьи мрачные мысли воплощаются в нечто по-настоящему тревожное — и осязаемое.
«Пожары» («Incendies»), реж. Дени Вильнев
С 5 октября в кино
Повторный прокат драмы Дени Вильнева о близнецах, которые отправляются в родную страну своей матери, погруженную в гражданскую войну.
«Дурные деньги» («Dumb Money»), реж. Крейг Гиллеспи
С 5 октября в кино
Комедийная драма Крейга Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла») про резкий скачок цен на акции сети игровых магазинов GameStop, случившийся в 2021 году из-за обитателей реддита. У картины сложился мощный актерский ансамбль: Пол Дано («Бэтмен» Мэтта Ривза), Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда»), Винсент Д'Онофрио (сериал «Сорвиголова»), Америка Феррера («Дурнушка Бетти»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Энтони Рамос («Трансформеры: Восхождение Звероботов»), Себастьян Стэн («Первый мститель»), Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), Сет Роген («Ананасовый экспресс») и Дэйн Дехаан («Валериан и город тысячи планет»).
«Повелитель ветра», реж. Игорь Волошин
С 5 октября в кино
Приключенческая драма о кругосветном полете путешественника Федора Конюхова на воздушном шаре. В главной роли — бородатый Федор Бондарчук.
«Сестра, действуй!» («Juste ciel!»), реж. Лоран Тирар
С 5 октября в кино
Французская комедия про монахинь, которые намерены выиграть в велогонке деньги на ремонт хосписа, но для этого должны научиться ездить на велосипеде.
«Все средства хороши» («Fair Play»), реж. Хлоя Домон
С 6 октября на Netflix
Эротический триллер про коллег-молодоженов, чьи отношения (тайные для всех на работе) сталкиваются с серьезным испытанием после повышения жены. Героев сыграли звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор и Олден Эренрайк («Хан Соло. Звездные войны: Истории»).
«Кладбище домашних животных: Кровные узы» («Pet Sematary: Bloodlines»), реж. Линдси Андерсон Бир
С 6 октября на Paramount+
Приквел экранизации «Кладбища домашних животных» Стивена Кинга 2019 года (подробнее о ней «Газета.Ru» писала здесь). Действие разворачивается в 1969 году, за 50 лет до событий оригинала. В центре сюжета — молодой Джуд Крэндалл (в предыдущем фильме его сыграл Джон Литгоу), который сталкивается со злом, похороненным на местном кладбище.
«Абсолютный убийца» («Totally Killer»), реж. Нахнатчка Кхан
С 6 октября на Amazon Prime Video
Комедийный хоррор от соавторки ситкома «Молодой Скала» Нахнатчки Кхан, в котором звезда «Леденящих душу приключений Сабрины» и «Безумцев» Кирнан Шипка отправляется в прошлое, чтобы спасти свою мать от серийного убийцы.
«З/Л/О 85» («V/H/S/85»), реж. Дэвид Брукнер, Скотт Дерриксон, Гиги Сол Герерро, Наташа Кермани и Майк П. Нельсон
С 6 октября на Shudder
Очередной выпуск хоррор-антологии в жанре найденной пленки — на этот раз действие, как можно догадаться, разворачивается в 80-е. Среди режиссеров — постановщик «Синистера» и «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон.
«Мельница» («The Mill»), реж. Шон Кинг О'Грейди
С 9 октября на Hulu
Бизнесмен (Лил Рел Хауэри из «Прочь» Джордана Пила) приходит в себя в одиночестве в тюремной камере под открытым небом. В центре помещения — мельница, которую нужно крутить лучше других, чтобы выжить.
«Иди ко мне, детка» («She Came to Me»), реж. Ребекка Миллер
С 12 октября в кино
Романтическая комедия Ребекки Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли») про композитора в творческом кризисе (Питер Динклэйдж) и его жену (Энн Хэтэуэй).
«Клетка ищет птицу», реж. Малика Мусаева
С 12 октября в кино
Картина Малики Мусаевой, выпускницы Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова, снятая на чеченском языке с непрофессиональными актерами — о жизни 17-летней девушки в чеченской деревне. Лента стала единственной российской участницей Берлинского кинофестиваля — 2023.
«Кошмары лунного сада» («Moon Garden»), реж. Райан Стивенс Харрис
С 12 октября в кино
Фильм ужасов, выполненный в духе темного фэнтези 80-х. В центре сюжета — пятилетняя девочка, которая впадает в кому и блуждает по сюрреалистическому миру, где ее преследует монстр, питающийся слезами.
«Исчезнувшая в звездах» («Xiao shi de ta»), реж. Цуй Жуй и Лю Сян
С 12 октября в кино
Следите за руками: китайский ремейк советского фильма Алексея Коренева «Ловушка для одинокого мужчины» (с Караченцовым, Яковлевым, Шмелевой, Смеховым и Смоктуновским), снятого по пьесе француза Робера Тома (автора «Восьми женщин»). В оригинале и у Коренева это комедия, китайцы сняли триллер.
«Погребение» («The Burial»), реж. Мэгги Беттс
С 13 октября на Amazon Prime Video
Юридическая комедийная драма по мотивам реальной истории адвоката, который помог небольшому похоронному бюро обанкротить крупную похоронную компанию. В фильме снялись Джейми Фокс и Томми Ли Джонс.
«Семь психопатов» («Seven Psychopaths»), реж. Мартин Макдона
С 19 октября в кино
Повторный прокат черной комедии Мартина Макдоны про писателя, которому никак не дается новый сценарий и который оказывается втянут в криминальные разборки.
«Анатомия падения» («Anatomie d'une chute»), реж. Жюстин Трие
С 19 октября в кино
Судебная драма, взявшая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах-2023. В центре сюжета — писательница, которую подозревают в убийстве мужа, — в том числе их незрячий сын, выступающий единственным свидетелем.
«Страсти по Матвею», реж. Сергей Ильин
С 19 октября в кино
Романтическая комедия про прилежного алтарника, который ищет жену, чтобы иметь право стать священником. В главных ролях — Денис Власенко («Happy End») и Валери Зоидова («Король и Шут»).
«Петя и волк» («Peter & the Wolf»), реж. Эллиот Дир и Стивен Макнэлли
С 19 октября на Max
Короткометражный мультфильм по мотивам симфонической сказки Сергея Прокофьева. Проект начался еще 20 лет назад: тогда были выпущены книга с иллюстрациями лидера рок-группы U2 Боно (а также его дочерей Джордан и Ив) и аудиоверсия сказки, текст для которой зачитал сооснователь постпанк-группы The Virgin Prunes Гэвин Фрайдей, а новую версию музыки записал музыкант Морис Сизер. Теперь дело дошло до экранного воплощения этой коллаборации.
«Новенький» («The New Boy»), реж. Уорик Торнтон
С 25 октября в кино
Драма о мальчике-сироте из числа австралийских коренных жителей, который попадает в христианский монастырь под крыло сердобольной монахини (ее играет Кейт Бланшетт) и начинает проявлять мистические способности.
«По щучьему велению», реж. Александр Войтинский
С 26 октября в кино
«Сказочный блокбастер» по мотивам известного народного сюжета. В режиссерском кресле — соавтор «Черной молнии» и постановщик второго сезона «Метода» Александр Войтинский, в главных ролях — Никита Кологривый («Зема») и Мила Ершова («Трудные подростки»).
«Отпуск в октябре», реж. Роман Михайлов
С 26 октября в кино
Драма Романа Михайлова («Сказка для старых», «Наследие») про санкт-петербургскую актрису, которая едет на съемки болливудского сериала, а попадает куда-то еще.
«Кошки-мышки» («Cat Person»), реж. Сюзанна Фогель
С 26 октября в кино
Черно-комедийный психотриллер Сюзанны Фогель (написавшей дебют Оливии Уайлд «Образование» и снявшей комедию «Шпион, который меня бросил»), где Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей») изображает студентку, которая подрабатывает в кинотеатре и вступает в отношения с его частым посетителем (Николас Браун из «Наследников»).
«Доктор Джекилл» («Doctor Jekyll»), реж. Джо Стефенсон
С 26 октября в кино
Интерпретация повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» от студии Hammer: Эдди Иззард играет докторшу-отшельницу Нину Джекилл, которая пытается совладать с мистером Хайдом при помощи своего нового помощника Роба.
«Лукавый» («Lord of Misrule»), реж. Уильям Брент Белл
С 26 октября в кино
Фолк-хоррор жанрового режиссера Уильяма Брента Белла (недавно он отметился успешным ужастиком «Дитя тьмы: Первая жертва») про поиски дочери настоятельницы церкви в небольшой британской деревушке.
«Продавцы боли» («Pain Hustlers»), реж. Дэвид Йейтс
С 27 октября на Netflix
Криминальная драма ветерана поттерианы Дэвида Йейтса про заговор в фармацевтической компании. В актерский состав вошли Эмили Блант, Крис Эванс, Кэтрин О'Хара и Энди Гарсия.
«Одержимые злом» («Cuando acecha la maldad»), реж. Демиан Рунья
С 27 октября на Shudder / с 9 ноября в кино
Аргентино-американский ужастик про двух братьев, которые случайно высвобождают опасного демона.
«Сестра Смерть» («Hermana Muerte»), реж. Пако Пласа
С 27 октября на Netflix
Приквел хоррора «Уиджи: Проклятие Вероники» (который вообще-то просто «Вероника»; подробнее о нем «Газета.Ru» писала здесь). Действие новой части разворачивается в Испании после Гражданской войны. В центре сюжета — молодая монашка со сверхъестественными способностями, которая устраивается в школу учительницей.