«Анатомия падения», «Продавцы боли», «По щучьему велению» и еще 25 фильмов октября

Судебная драма — победитель Канн, заговор фармацевтов с Эмили Блант и Крисом Эвансом (от режиссера «Гарри Поттеров» и «Фантастических тварей»), киносказка про Емелю-дурака, эротический триллер о молодоженах, ансамблевая комедия про скачок цен на акции GameStop, повторный прокат «Пожаров» Дени Вильнева и «Семи психопатов» Мартина Макдоны, мультфильм «Петя и волк» с рисунками Боно из U2 и много хорроров по случаю Хэллоуина. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в октябре, и рассказывает о самых интересных.