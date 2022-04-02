«Эпидемия», «Лучше звоните Солу», «Жизни матрешки» и еще 12 сериалов апреля

«Медленные лошади» («Slow Horses») — 1 сезон
С 1 апреля на Apple TV+
Ироничный шпионский триллер с Гэри Олдменом, Оливией Кук, Джонатаном Прайсом и Кристин Скотт Томас. По сюжету провалившегося и опозорившегося агента МИ5 ссылают в «Слау-хаус», отдел «медленных лошадей» — административное чистилище, где предлагается тонуть в бумажной волоките, а начальство рассчитывает, что сотрудники сами уволятся от скуки и фрустрации.
«Полиция Токио» («Tokyo Vice») — 1 сезон
С 7 апреля на HBO Max
В конце 90-х американский журналист (Энсел Элгорт) приезжает в Токио, чтобы писать о полицейской коррупции, и заручается поддержкой детектива из отдела по борьбе с организованной преступностью (Кэн Ватанабэ). Режиссером пилотного эпизода и одним из продюсеров шоу выступил Майкл Манн (до этого уже снявший, например, фильм «Полиция Майами», никак не связанный с сериалом про Токио).
«Девчонки из Дерри» («Derry Girls») — 3 сезон
С 12 апреля на Netflix
Заключительный выпуск ситкома про школьниц из Северной Ирландии 90-х годов — последних лет Смуты.
«Среди акул» («Swimming with Sharks») — мини-сериал
С 15 апреля на Roku
Ремейк одноименной черной комедии 1994 года. В оригинальной ленте о токсичной стороне работы в Голливуде снимались Кевин Спейси, Фрэнк Уэйли и Бенисио дель Торо, звезды новой версии — Кирнан Шипка и Диана Крюгер.
«Пронзительно громко» («Roar») — 1 сезон
С 15 апреля на Apple TV+
Антология от создательниц «Блеска» Лиз Флахайв и Карли Менш экранизирует сборник рассказов Сесилии Ахерн (у нас его название перевели как «Женщина, у которой выросли крылья») — «по-мрачному смешных феминистских сказок». В проекте снялись Николь Кидман, Синтия Эриво, Мерритт Уивер и Элисон Бри.
«Первая леди» («The First Lady») — 1 сезон
С 18 апреля на Showtime
Драматическая антология о супругах президентов США. Виола Дэвис сыграла Мишель Обаму, Мишель Пфайффер изобразила Бетти Форд, а Джиллиан Андерсон снялась в роли Элеоноры Рузвельт. Постановщицей всех семи эпизодов стала Сюзанна Бир («Птичий короб», «Отыграть назад»).
«Лучше звоните Солу» («Better Call Saul») — 6 сезон (1 часть)
С 19 апреля на AMC
Заключительный сезон спин-оффа «Во все тяжкие» об адвокате Соле Гудмане.
«Жизни матрешки» («Russian Doll») — 2 сезон
С 20 апреля на Netflix
Продолжение черной комедии с Наташей Лионн о разработчице видеоигр, которая застряла во временной петле и вынуждена ежедневно умирать на вечеринке по случаю своего 36-летия.
«Бортпроводница» («The Flight Attendant») — 2 сезон
С 21 апреля на HBO Max
Второй выпуск комедийного триллера про стюардессу (Кейли Куоко), проснувшуюся в номере бангкокского отеля в одной постели с трупом.
«Человек, который упал на Землю» («The Man Who Fell to Earth») — 1 сезон
С 25 апреля на Showtime
Многосерийная адаптация фантастического романа Уолтера Тевиса (звездой его киноэкранизации 1976 года был Дэвид Боуи). По сюжету пришелец прибывает на Землю с целью спасти своих сородичей, однако выясняет, что прежде должен спасти человечество. Главные роли в шоу исполняют Чиветел Эджиофор («12 лет рабства») и Наоми Харрис («Лунный свет»), также в сериале задействован Билл Найи («Пираты Карибского моря»).
«Барри» («Barry») — 3 сезон
С 25 апреля на HBO
Продолжение черной комедии Билла Хейдера о бывшем морпехе, который стал незадачливым киллером, но затем нашел себя на театральной сцене.
«Сияющие» («Shining Girls») — 1 сезон
С 29 апреля на Apple TV+
Научно-фантастический триллер по роману Лорен Бьюкес. В центре сюжета — женщина (Элизабет Мосс), которая много лет назад пережила жестокое нападение, а теперь узнает, что недавнее убийство связано с этой травмой из ее прошлого. Сама Мосс сняла два эпизода «Сияющих», еще две серии поставила Мишель Макларен («Секретные материалы», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Мир Дикого Запада»).
«Озарк» («Ozark») — 4 сезон (2 часть)
С 29 апреля на Netflix
Последняя часть финального сезона криминальной драмы о финансовом советнике, который отмывает деньги наркокартеля в небольшом городке у озера в штате Миссури.
«Отмена» («Undone») — 2 сезон
С 29 апреля на Amazon Prime Video
Продолжение научно-фантастической драмы, визуально напоминающей «Пробуждение жизни» и «Помутнение» Ричарда Линклейтера, про женщину, которая в результате автомобильной аварии обнаруживает в себе способность манипулировать временем и с ее помощью пытается раскрыть тайну смерти отца. В главных ролях — Роза Салазар и Боб Оденкерк.
«Эпидемия» — 2 сезон
В апреле на Premier
Сиквел хитового сурвайвал-триллера про группу москвичей, которая спасается от опасного вируса на необитаемом острове в Карелии.