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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Культура

«Эпидемия», «Лучше звоните Солу», «Жизни матрешки» и еще 12 сериалов апреля

Какие сериалы смотреть в апреле 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадр из сериала «Эпидемия 2»

Кадр из сериала «Эпидемия 2»

PREMIER
Возвращение «Эпидемии» и «Жизней матрешки», финальные серии «Лучше звоните Солу» и «Озарка», Энсел Элгорт в Токио, Гэри Олдмен в МИ5, Кирнан Шипка и Диана Крюгер в Голливуде — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в апреле, и рассказывает о самых интересных.
1

«Медленные лошади» («Slow Horses») — 1 сезон

С 1 апреля на Apple TV+

Ироничный шпионский триллер с Гэри Олдменом, Оливией Кук, Джонатаном Прайсом и Кристин Скотт Томас. По сюжету провалившегося и опозорившегося агента МИ5 ссылают в «Слау-хаус», отдел «медленных лошадей» — административное чистилище, где предлагается тонуть в бумажной волоките, а начальство рассчитывает, что сотрудники сами уволятся от скуки и фрустрации.

2

«Полиция Токио» («Tokyo Vice») — 1 сезон

С 7 апреля на HBO Max

В конце 90-х американский журналист (Энсел Элгорт) приезжает в Токио, чтобы писать о полицейской коррупции, и заручается поддержкой детектива из отдела по борьбе с организованной преступностью (Кэн Ватанабэ). Режиссером пилотного эпизода и одним из продюсеров шоу выступил Майкл Манн (до этого уже снявший, например, фильм «Полиция Майами», никак не связанный с сериалом про Токио).

3

«Девчонки из Дерри» («Derry Girls») — 3 сезон

С 12 апреля на Netflix

Заключительный выпуск ситкома про школьниц из Северной Ирландии 90-х годов — последних лет Смуты.

4

«Среди акул» («Swimming with Sharks») — мини-сериал

С 15 апреля на Roku

Ремейк одноименной черной комедии 1994 года. В оригинальной ленте о токсичной стороне работы в Голливуде снимались Кевин Спейси, Фрэнк Уэйли и Бенисио дель Торо, звезды новой версии — Кирнан Шипка и Диана Крюгер.

5

«Пронзительно громко» («Roar») — 1 сезон

С 15 апреля на Apple TV+

Антология от создательниц «Блеска» Лиз Флахайв и Карли Менш экранизирует сборник рассказов Сесилии Ахерн (у нас его название перевели как «Женщина, у которой выросли крылья») — «по-мрачному смешных феминистских сказок». В проекте снялись Николь Кидман, Синтия Эриво, Мерритт Уивер и Элисон Бри.

6

«Первая леди» («The First Lady») — 1 сезон

С 18 апреля на Showtime

Драматическая антология о супругах президентов США. Виола Дэвис сыграла Мишель Обаму, Мишель Пфайффер изобразила Бетти Форд, а Джиллиан Андерсон снялась в роли Элеоноры Рузвельт. Постановщицей всех семи эпизодов стала Сюзанна Бир («Птичий короб», «Отыграть назад»).

7

«Лучше звоните Солу» («Better Call Saul») — 6 сезон (1 часть)

С 19 апреля на AMC

Заключительный сезон спин-оффа «Во все тяжкие» об адвокате Соле Гудмане.

8

«Жизни матрешки» («Russian Doll») — 2 сезон

С 20 апреля на Netflix

Продолжение черной комедии с Наташей Лионн о разработчице видеоигр, которая застряла во временной петле и вынуждена ежедневно умирать на вечеринке по случаю своего 36-летия.

9

«Бортпроводница» («The Flight Attendant») — 2 сезон

С 21 апреля на HBO Max

Второй выпуск комедийного триллера про стюардессу (Кейли Куоко), проснувшуюся в номере бангкокского отеля в одной постели с трупом.

10

«Человек, который упал на Землю» («The Man Who Fell to Earth») — 1 сезон

С 25 апреля на Showtime

Многосерийная адаптация фантастического романа Уолтера Тевиса (звездой его киноэкранизации 1976 года был Дэвид Боуи). По сюжету пришелец прибывает на Землю с целью спасти своих сородичей, однако выясняет, что прежде должен спасти человечество. Главные роли в шоу исполняют Чиветел Эджиофор («12 лет рабства») и Наоми Харрис («Лунный свет»), также в сериале задействован Билл Найи («Пираты Карибского моря»).

11

«Барри» («Barry») — 3 сезон

С 25 апреля на HBO

Продолжение черной комедии Билла Хейдера о бывшем морпехе, который стал незадачливым киллером, но затем нашел себя на театральной сцене.

12

«Сияющие» («Shining Girls») — 1 сезон

С 29 апреля на Apple TV+

Научно-фантастический триллер по роману Лорен Бьюкес. В центре сюжета — женщина (Элизабет Мосс), которая много лет назад пережила жестокое нападение, а теперь узнает, что недавнее убийство связано с этой травмой из ее прошлого. Сама Мосс сняла два эпизода «Сияющих», еще две серии поставила Мишель Макларен («Секретные материалы», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Мир Дикого Запада»).

13

«Озарк» («Ozark») — 4 сезон (2 часть)

С 29 апреля на Netflix

Последняя часть финального сезона криминальной драмы о финансовом советнике, который отмывает деньги наркокартеля в небольшом городке у озера в штате Миссури.

14

«Отмена» («Undone») — 2 сезон

С 29 апреля на Amazon Prime Video

Продолжение научно-фантастической драмы, визуально напоминающей «Пробуждение жизни» и «Помутнение» Ричарда Линклейтера, про женщину, которая в результате автомобильной аварии обнаруживает в себе способность манипулировать временем и с ее помощью пытается раскрыть тайну смерти отца. В главных ролях — Роза Салазар и Боб Оденкерк.

15

«Эпидемия» — 2 сезон

В апреле на Premier

Сиквел хитового сурвайвал-триллера про группу москвичей, которая спасается от опасного вируса на необитаемом острове в Карелии.

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