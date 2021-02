Рассматривались только темнокожие: как подбирали сценариста для ребута «Блэйда»

О том, что двукратный лауреат «Оскара» Махершала Али исполнит главную роль в перезапуске «Блэйда», было объявлено еще в 2019 году. Персонажа Али презентуют как охотника на вампиров, который обладает иммунитетом к их укусам, сверхчеловеческой силой и выносливостью. Немногим позднее актер Уэсли Снайпс, который играл эту роль в оригинальной серии фильмов «Блэйд», прокомментировал свое отсутствие в новой версии картины. По словам артиста, новость о перезапуске ленты стала для него неожиданностью.

«Все к лучшему. Это бизнес», — цитирует Снайпса The Hollywood Reporter.

Актер выразил благодарность поклонникам за поддержку, а также поздравил Али с получением роли.

О перезапуске «Блэйда» пока известно немногое, но в начале февраля студия Marvel объявила, что сценаристом боевика станет Стэйси Осей-Куффур. Она работала над сценариями сериалов «Хранители», «Беги» и «Охотники».

За комедийное шоу «4лен» Осей-Куффур была номинирована на премию «Эмми». Согласно THR, она станет первой темнокожей женщиной, которую Marvel пригласил работать сценаристом полнометражного фильма. Первой темнокожей режиссеркой киновселенной стала Ниа Дакоста, которая снимет фильм «Капитан Марвел 2».

Продюсер Кевин Файги пообещал, что в ближайшее время студия сообщит о больших обновлениях в производстве и продолжит поиск режиссера. В новостях о контракте с Осей-Куффур отмечается, что Али в течение полугода активно участвовал в поисках надежного кандидата для написания сценария к фильму.

По данным источника We Got This Covered, для работы над «Блэйдом» Marvel рассматривал только темнокожих авторов. Собеседник уточнил, что этот критерий может распространиться и на потенциальных режиссеров.

«Серьезно рассматривались только темнокожие сценаристы, что является отражением внимания Marvel к разнообразию и превращению репрезентации в ключевой фактор, особенно при работе с небелыми персонажами», — сказал источник.

За исключением Снайпса большая часть творческой команды оригинальной трилогии была представлена белыми специалистами. Автор Дэвид С. Гойер написал сценарии для всех трех картин и стал режиссером фильма «Блэйд: Троица». Первые две части возглавили Стивен Норрингтон и Гильермо дель Торо.

Детальных новостей о том, кто может оказаться в режиссерском кресле «Блэйда», пока нет. Поклонники франшизы предполагают, что за этот пост могут побороться Джина Принс-Блайтвуд («Бессмертная гвардия», «Любовь и баскетбол», «Тайная жизнь пчел») и Рик Фамуйива («Мандалорец»).

Серия фильмов «Блэйд» (1998-2004) об одноименном персонаже Marvel Comics в исполнении Снайпса — одна из первых супергеройских франшиз Marvel «нового времени», когда комиксные персонажи постепенно перестали выглядеть карикатурно и смешно. В первой части ночной охотник Блэйд объявляет войну вампирам, которые свободно живут в современном мире, чувствуя свою безнаказанность. Одной из причин мести Блэйда стал укус, который постепенно превращает его в вампира. Во второй части появляется новая раса супер-кровососов, для борьбы с которой Блэйд и его учитель Уистлер объединяются со своими врагами — элитным отрядом вампиров-воинов. Сюжет заключительной части серии «Блэйд: Троица» посвящен противостоянию могущественному вампиру Дракуле, ради этого главный герой объединяется с человеческой группировкой «Ночные сталкеры».

Трилогия пользовалась большой популярностью. Мировые сборы фильмов о Блэйде составили $131,3 млн, $155 млн и $129 млн соответственно. Суммарно трилогия собрала $415,1 млн при бюджете в 164 млн.