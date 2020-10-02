Оправдал доверие: «Джентльмены» Гая Ричи станут сериалом

Кинокомпания Miramax TV планирует запустить в производство сериал, основанный на вселенной полнометражного фильма британского режиссера Гая Ричи, который вышел в 2019 году и показал хороший результат в прокате.

Вместе с Ричи, который напишет сценарий и займется постановкой будущего телепроекта, над сериалом будут работать исполнительные продюсеры Иван Эткинсон и Марн Дэвис, которые продюсировали и сам фильм.

«Miramax Television взволнована шансом выйти к новым творческим горизонтам вместе с Гаем Ричи и «Джентльменами». Вместе с одним из самых ярких и узнаваемых режиссеров, работающих сегодня, чье воображение восхищало меня многие годы, мы рады перенести в глобальное телевидение класса «премиум» настоящее кинематографическое приключение», — заявил руководитель международного департамента Марк Хелвиг.

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В настоящий момент детали сюжета будущего сериала по мотивам фильма о наркоторговце в исполнении Мэттью Макконахи, который пытается выйти из мира криминального бизнеса, неизвестны.

Также не раскрывается и планируемый актерский состав или какие-либо подробности кастинга актеров на роли для сериала, что в случае с «Джентльменами» может играть ключевую роль – немалая доля успеха картины в прокате зависела от звездного ансамбля. Главные роли в фильме сыграли Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Генри Голдинг и другие.

Сериал по «Джентльменам» станет новой попыткой руководства Miramax TV перевести обширный бэк-каталог основной студии в новый формат, подходящий для телевидения. Этот вектор развития компания взяла после того, как международный департамент возглавил Марк Хелвиг.

Ранее уже сообщалось о планах создать телеверсию фильма Гильермо дель Торо «Мутанты», режиссером которой должен был выступить постановщик франшизы «Обитель зла» Пол Андерсон. Однако в настоящий момент проекту так и не удалось подыскать телесеть, которая была бы заинтересована в его трансляции.

Перевод «Джентльменов» в формат сериала замкнет полный производственный цикл для этого проекта, который изначально был представлен на питчинге именно как идея для телесериала, однако впоследствии был переформатирован под полнометражный фильм.

При бюджете в $22 млн сборы «Джентльменов» составили около $115 млн по всему миру (из них $16,7 млн фильм собрал в российском прокате), что заставило многих представителей кинорынка говорить о возвращении Ричи в былую форму после гораздо более мейнстримных проектов – от фильмов о секретной организации А.Н.К.Л., сыщике Шерлоке Холмсе и короле Артуре до игровой версии классического мультфильма студии Disney «Алладин».

Однако рецензии критиков имели скорее смешанный характер. В то время как ряд обозревателей назвали фильм переосмыслением старых приемов британского режиссера, другие критики сочли возврат к стилю 90-х самоповтором и упрекнули Ричи в шаблонности, страхе уйти с проторенной дороги и нежелании обновить свой арсенал шуток.