Но сначала увольте Роулинг: Рэдклифф готов вернуться к роли Поттера

Британский актер Дэниэл Рэдклифф долгое время отказывался от возвращения к роли Гарри Поттера в серии одноименных фильмов, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг. Не желая оставаться заложником одного перевоплощения, он заверял, что никогда не вернется к образу главного волшебника популярной магической вселенной, параллельно пытаясь доказать собственную состоятельность в разных жанрах.

Реклама

После экранизаций «поттерианы» актер снялся в таких проектах, как «Записки юного врача», «Женщина в черном», «Рога», «Убей своих любимых», «Абсолютная власть», «Человек — швейцарский нож», «Мой мальчик Джек», «Побег из Претории» и других. Его, к слову, нередко сравнивают с британцем Робертом Паттинсоном, который шел по тому же пути, пытаясь избавиться от навязчивой ассоциации с вампиром из «Сумерек». В итоге Паттинсон потрясающе сыграл в фильмах «Маяк» и «Довод» (а также многих других), после чего был утвержден на роль Бэтмена в фильмах DC — и сейчас о нем куда реже вспоминают как об Эдварде Каллене.

А вот Рэдклифф, похоже, все же смирился с тем фактом, что роль Гарри Поттера определила его карьеру. На днях в распоряжении We Got This Covered появилась информация о том, что актер не исключает возвращения в легендарную франшизу в будущем. Проверенный источник издания сообщил, что одним из произведений Джоан Роулинг в очереди на экранизацию является пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», премьера которой состоялась 30 июля 2016 года. На следующий день вышла и книга с текстом пьесы.

Согласно источнику, Рэдклифф будет рассматривать возвращение к роли Гарри Поттера только в том случае, если Роулинг не будет участвовать в производстве проекта. Если это правда, то студии Warner Bros. предстоит выбирать между главной звездой и автором кинофраншизы.

Учитывая враждебное отношение фанатов к писательнице из-за ее трансфобных высказываний, выбор в пользу актера кажется вполне реальным. Ранее Рэдклифф выступал с критикой высказываний писательницы о сексуальных меньшинствах. В частности, он извинился перед поклонниками Гарри Поттера за неуважительное отношение Роулинг к транссексуалам, трансгендерам и людям с небинарным гендером.

«Трансгендерные женщины — это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека», — написал Рэдклифф в Twitter.

В июне писательница опубликовала на своей странице в Twitter репост записи с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». В комментарии к посту она пошутила над автором, отказавшимся от использования привычного слова «женщина».

«Люди, у которых есть менструации». Кажется, было какое‑то слово для этих людей. Помогите-ка вспомнить, — написала Роулинг и предложила исковерканные вариации слова «женщина» («woman»). — Wumben? Wimpund? Woomud?».

Это стало причиной травли писательницы в соцсетях и множественных обвинений в нетерпимости.

Уже в июле Роулинг сравнила гормональную терапию для молодых людей, решивших сменить пол, с конверсионной терапией, в которой «консультанты» стыдят представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы «обратить» их в цисгендерные и гетеронормативные идентичности. Во многих штатах Америки эта практика запрещена.

«Перед нами новый вид конверсионной терапии для молодых людей с гомосексуальной ориентацией, которых на всю жизнь сажают на гормоны, способные вызвать бесплодие или сексуальную дисфункцию, — объяснила Роулинг в Twitter. — Как я неоднократно говорила, смена пола для кого-то станет решением проблемы. Для других не станет: посмотрите на тех, кто о ней пожалел».

Критики называют писательницу термином TERF (trans-exclusionary radical feminist), что означает «исключающая транслюдей радикальная феминистка».