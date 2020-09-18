«Пугало», «Китобой», «Глубже»: названы лауреаты «Кинотавра»

Главный приз 31-го «Кинотавра» получил якутский фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова. Ленту также удостоили награды за лучшую женскую роль (Валентина Романова-Чыскыырай) и призом имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России. Картина рассказывает о знахарке, которая хочет завязать с помощью и исцелением, поскольку это отнимает у нее силы и здоровье.

Призом за лучшую режиссуру наградили Филиппа Юрьева за его дебютную картину «Китобой». Главный герой фильма — Владимир Онохов — был признан лучшим актером. Кроме того, «Китобою» вручили диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России.

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Лента, повествующая о подростке, который решает переплыть Берингов пролив, чтобы встретиться со своей любовью, ранее победила в программе «Дни Венеции» на 77-м Венецианском кинофестивале. Исполнители главных ролей — Онохов и Кристина Асмус — на съемочной площадке не пересекались и впервые встретились на «Кинотавре».

Отдельным призом за лучший дебют была удостоена сценаристка Анастасия Пальчикова. На «Кинотавре» она представила свою работу «Маша» о девушке-подростке, которая мечтает вырваться из маленького города. Сродюсировал ленту Рубен Дишдишян, известный по нашумевшему сериалу «Чики». «Маша» — одна из четырех представленных на смотре картин, в которых сыграла Анна Чиповская.

Награду за лучшую операторскую работу (Николай Желудович) получил фильм «Трое» Анны Меликян. Это драма о любовном треугольнике с Константином Хабенским, Юлией Пересильд и Викторией Исаковой.

Приз зрительских симпатий достался Оксане Карас с лентой «Доктор Лиза», набравшей 8,5 из 10 баллов.

Обладательница Гран-при «Кинотавра» за 2016 год сняла фильм об одном дне из жизни Елизаветы Петровны Глинки (в народе — Доктора Лизы) с Чулпан Хаматовой, Андреем Бурковским и Константином Хабенским.

Единственный в программе международный проект (к производству подключили продюсеров из Эстонии, Италии и Великобритании) Ивана И. Твердовского «Конференция» получил приз им. Г. Горина за лучший сценарий. Ранее фильм о последствиях московского теракта на Дубровке в октябре 2002 года вошел в конкурс авторского кино «Venice Days» Венецианского фестиваля.

Специальный диплом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю» ушел фильму «Глубже». По сюжету театральный режиссер берется снимать порно. Главные роли в ленте исполнили Александр Паль, Любовь Аксенова, Сергей Бурунов и Антон Лапенко.

Ежегодный российский фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 11 по 18 сентября. Фильмом-открытием стал мультфильм «Нос или заговор «не таких» живого классика Андрея Хржановского. Закрывать смотр доверили Андрею Кончаловскому с исторической драмой «Дорогие товарищи». 82-летнему режиссеру также вручили почетный приз за вклад в кинематограф.