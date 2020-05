Умер отец рок-н-ролла Литл Ричард

Один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, скончался на 88-м году жизни в США. Смерть музыканта изданию Rolling Stone подтвердил его сын Дэнни Пенниман.

По словам бывшего агента исполнителя Дика Алена, Литл Ричард долгое время болел. У него также был обнаружен рак кости.

Первый успех пришел к артисту в 1955 году благодаря песне «Tutti Frutti». Затем последовали хиты «Long Tall Sally», «Rip It Up / Ready Teddy», «She's Got It», «The Girl Can't Help It», «Lucille», «Jenny, Jenny» и «Keep A-Knockin», которые неоднократно были перепеты другими артистами.

«Я слышал Литл Ричарда и Джерри Ли Льюиса, и это было то самое, — сказал Элтон Джон Rolling Stone в 1973 году. — Я никогда не хотел быть кем-то другим. Думаю, я скорее стилист Литл Ричарда, чем Джерри Ли Льюис. Джерри Ли — очень сложный пианист и очень умелый, но Литл Ричард — он настоящая машина».

Благодаря Литл Ричарду свой стиль нашли легендарные The Beatles. Группа перепела «Long Tall Sally» для радиопередач «Би-би-си» семь раз в течение 1963-1964 гг. Дань уважения артисту высказывали музыканты от Everly Brothers, Kinks и Creedence Clearwater Revival до Элвиса Костелло и Scorpions.

Ричард Уэйн Пенниман родился 5 декабря 1932 года. В возрасте 18 лет он выиграл конкурс местных талантов в Джорджии и подписал контракт со звукозаписывающей компанией.

«Когда я впервые вышел на сцену, я никогда не слышал никакого рок-н-ролла, — рассказывал Литл Ричард в 1990 году. — Когда я начал исполнять [рок-н-ролл], я понял, что пел его еще задолго до того, как представил на публике, я боялся, что это никому не понравится. Я никогда не слышал, чтобы кто-то исполнял нечто подобное. Мне было страшно».

В начале карьеры артист содержал свою семью, подрабатывая посудомойщиком на автобусной станции. К тому времени в запасе у Литл Ричарда был всего один трек под названием «Little Boochie's Boogie», который, по его мнению, был затишьем перед бурей.

«Я полностью вложился в эту вещь, — признавался Литл Ричард. — Я чувствовал, что у меня всегда был талант, но я просто не знал, что с ним делать».

Следом вышел, пожалуй, один из главных хитов музыканта «Tutti Frutti». Литл Ричард сочинил песню во время мытья посуды, напевая ставший впоследствии популярным припев «wop bob alu bob a wop bam boom».

Первый полноценный альбом исполнителя — «Here's Little Richard» — вышел в 1957-м и стал самым коммерчески успешным в его карьере. C 1958 по 1962 год Литл Ричард не выступал, поскольку с головой ушел в религию. В 1977-м певец снова прервал музыкальную карьеру и надолго обратился к христианству, начал проповедовать и исполнять обязанности священника. Например, он венчал Брюса Уиллиса и Деми Мур и многих других знаменитостей.

В 1986 году Литл Ричард в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году он стал лауреатом премии «Грэмми» за жизненные достижения.

Литл Ричарда не раз обвиняли в гомофобии. При этом за всю карьеру музыкант сам подогревал слухи о своей гомосексуальности. В 1984 году в своей автобиографии «Жизнь и времена маленького Ричарда» он назвал гомосексуальность «заразной». Однако 11 лет спустя в интервью Penthouse артист заявил, что он «гей всю жизнь».

Последние годы Литл Ричард редко давал концерты. В 2009 году певец перенес сложную операцию на тазобедренном суставе и не мог самостоятельно передвигаться. Свой последний концерт он провел, играя на пианино. Несмотря на это, дух рок-н-ролла остался с ним на всю жизнь.

«Мне жаль, что я не могу сделать это так, как это на самом деле должно быть», — сказал музыкант на последнем концерте в 2012 году. В ответ на это слушатели попытались повторить его фирменный крик. «О, вы заставляете меня кричать как белая девчонка!» — обратился к поклонникам Литл Ричард.