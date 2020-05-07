Впервые после революции: COVID-19 вернул в Иран автокинотеатры

В Иране во время пандемии коронавируса заработали кинотеатры под открытым небом, передает The Hollywood Reporter. В ходе последних 40 лет такой вид досуга в стране отсутствовал : автокинотеатры находились под запретом, чтобы не допустить уединения не состоящих в браке молодых пар. Сегодня же посмотреть фильм можно на стоянке у знаковой башни Милад в Тегеране.

Чтобы обезопасить зрителей от инфекции, рабочие на стоянках опрыскивают дезинфицирующими средствами автомобили.

Билеты на сеанс можно приобрести онлайн. Прибывшим на стоянку водителям остается только настроить звук фильма через FM-радиостанцию на радиоприемниках.

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В условиях закрытия кинотеатров такой вид просмотра кино вне дома кажется для местных жителей единственным возможным вариантом. В Иране ситуация с коронавирусом одна из самых тяжелых в мире: по официальным данным, в стране заразились около 100 тыс. человек, умерли — более 6 тыс. Местные эксперты утверждают, что реальные цифры скрывают, а число жертв, вероятно, намного выше.

«Это было очень увлекательно, такое происходило впервые, по крайней мере, для людей моего возраста», — поделился 36-летний Бехруз Пурнезам, приехавший на показ вместе с женой.

Для некоторых зрителей выбор фильма вовсе не имел значения, учитывая, что прокат в Иране подконтролен правительству.

«Мы здесь в основном ради развлечения, если быть честными. Сам фильм не имел большого значения. Мне было все равно, какой это фильм, с кем или в каком жанре», — рассказал один из посетителей.

По информации издания, первый сеанс стартовал с показа ленты «Исход» режиссера Ибрагима Хатами о фермерах, которые пытаются спасти хлопковые поля от соленой воды с местных плотин.

Исламская революция 1979 года привела к ужесточению цензуры в сфере культуры. Контроль за киноиндустрией в стране осуществляет Высший совет культурной революции. Его главная цель — не допустить влияния западных ценностей на иранскую аудиторию. В Иране не показывают голливудские фильмы, а местные работы проходят тщательную проверку перед тем, как быть допущенными в прокат. Режиссеры неоднократно подвергались политическим преследованиям. В 2010 году представитель «новой иранской волны» Джафар Панахи был приговорен к домашнему аресту из-за антиправительственной деятельности, ему запретили снимать кино на родине. Что примечательно, за это время Панахи успел снять четыре фильма и даже побывал в Каннах, где представлял свои творения с помощью знакомых. Одну из работ он передал через границу на флешке, спрятанной в пирожном.

В 2019-м похожая судьба постигла Мохаммада Расулофа. Режиссера приговорили к году заключения за пропаганду против государства и запретили покидать Иран.