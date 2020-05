Суд помог: Ариану Гранде оградили от безумного фаната

Американская певица Ариана Гранде и ее мать Джоан получили в суде пятилетний ордер, согласно которому, 20-летний фанат звезды Фидель Энрикес должен находиться на расстоянии около 100 метров от дома, транспортных средств принадлежащих знаменитости и ее матери, и, конечно, от них самих. Об этом пишет TMZ.

Молодого человека также проинструктировали не преследовать, не угрожать и не пытаться выйти с ними на связь любым другим способом — от письменной переписки до телефонных звонков, а также любой формы электронных сообщений, включая комментарии в социальных сетях.

Согласно сведениям издания, в марте Энрикес проник на территорию особняка певицы, следуя за грузовиком через ворота. Из отчета полиции следует, что одержимый поклонник рылся в мусоре, прежде чем постучать в дверь с любовной запиской в руке. После того, как его арестовали, Ариана и Джоан заявили, что боятся за свою жизнь и нуждаются во вмешательстве правосудия. К слову, по некоторой информации, нарушитель спокойствия знаменитости во время задержания плюнул в офицера полиции.

Эта новость появилась в преддверии премьеры сингла Арианы Гранде и Джастина Бибера «Stuck With U». Первого мая артисты сообщили о том, что через неделю выпустят очередную совместную песню, которая была записана в благотворительных целях. Все доходы от композиции будут переданы в благотворительный фонд «First Responders Children's Foundation», занимающийся выплатой стипендий детям, чьи родители «боролись» с COVID-19.

«Я так рада объявить о том, что мой друг Джастин Бибер и я сотрудничаем с медиакомпанией SB Projects и фондом First Responders Children's Foundation по этому небольшому проекту, — написала Гранде на прошлой неделе в своем Instargam. — Мы очень взволнованы этим по многим причинам. Надеемся, что трек будет иметь большое значение, надеемся, что он сделает вас счастливее, и что вы полюбите его так же, как и мы. Мы отлично провели время, работая над песней, и мы очень взволнованы тем, какая на него будет реакция».

В начале февраля Гранде стала самой популярной певицей в мире по версии стримингового сервиса Spotify. Согласно подсчетам портала Chart Data, три ее альбома — «My Everything», «Dangerous Woman» и «Thank U, Next» — были прослушаны более 3,5 млрд раз.

Кроме того, в конце 2019 года Гранде заняла четвертое место в рейтинге главных исполнителей десятилетия по версии Spotify. Первое место досталось канадскому рэперу Дрейку, чьи композиции были прослушаны 28 млрд раз, вторым стал британский поп-музыкант Эд Ширан, а третьим — хип-хоп-исполнитель Post Malone. 47-летний рэпер Эминем замкнул пятерку лидеров. Помимо Гранде наибольшего успеха среди женщин добились Бейонсе, Рианна, Тейлор Свифт и Сиа.

Вместе с тем исполнительница заняла третью позицию в рейтинге главных исполнителей 2019 года, уступив первые два места Post Malone и Билли Айлиш. В прошлом году альбом Гранде «Thank U, Next» также становился третьим по популярности. Первое место в этом сегменте досталось Айлиш за альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», а второе — альбом Post Malone «Hollywood's Bleeding».