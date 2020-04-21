Домашний прокат: единящая кулинария, мертвый Сталин и снова мигранты

«Запретная кухня» («Abe»), Фернанду Гроштейн Андради

Ингридиенты: 1. Режиссер бразильский, 1 шт.

Вам понадобится именно Фернанду Гроштейн Андради. Не самый очевидный выбор, поскольку прежде он не снимал игровое кино, но, поверьте, это того стоит



2. Актер и музыкант бразильский на роль повара, 1 шт.

Подойдет исключительно Сеу Жоржи (из «Города Бога»)



3. Актер на роль мальчика, 1 шт.

Лучше всего остановиться на Ноа Шнаппе (том самом из «Очень странных дел»)



4. Актеры на роли родителей, по 1 шт.

Рекомендуем брать Дагмару Доминчик и Ариана Моайеда (оба из сериала «Наследники»)



5. Культовые пожилые актеры на роли дедушек, по 1 шт.

Только Марк Марголис (из «Лица со шрамом» и фильмов Даррена Аронофски) и Том Мардиросян (из «Прослушки»), потом поблагодарите



6. Соль и перец по вкусу

Инструкция по приготовлению:

1. Взять героя Шнаппа, добавить к нему родственников. По материнской линии они должны быть израильскими евреями, по отцовской — палестинскими мусульманами. Перемешать.

2. Героя Шнаппа приправить любовью к готовке. Необходимо постараться, чтобы мальчик выбрал именно еду в качестве способа познания мира и выражения чувств. Персонажа важно не передержать, чтобы тот не растерял полезных свойств: большого количества эмпатии и стремления примирить окружающих.

3. Довести смесь до кипения. Из-за социокультурных разногласий, содержащихся в родственниках, ждать долго не придется.

4. В этот момент нужно поместить героя Шнаппа в отдельную емкость, туда же добавить героя Жоржи — профессионального повара. В течение некоторого времени готовить вместе, чтобы ингредиенты обменивались жизненным опытом.

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5. Объединить героев Шнаппа и Жоржи с родственниками первого, продолжать варить до готовности. Результат может быть непредсказуемым, но в идеале должен выйти невероятно добрый фильм о взрослении и вещах, которые нас объединяют. Хотя иногда и кажется, что это не так.

Гарнир:

1. Взять самые уютные кадры летнего и осеннего Бруклина, какие сможете найти.

2. Добавить немного ярких кадров, на которых запечатлен процесс приготовления разных блюд. Они должны напоминать безумно красивый мудборд на Pinterest. Не стоит жалеть зрителей, они наверняка поедят перед просмотром.

3. Слегка украсить красочными текстовыми аннотациями. Возьмите смешные хэштеги, которые будут отражать способ мышления главного героя. Не стесняйтесь помещать их прямо на экран.

Готово! Вы восхитительны! У вас получилось отличное кино. (Воронков)

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«Заоблачные высоты» («Betonrausch»), Кюнейт Кайя

Немецкий фильм «Заоблачные высоты» об аферисте, хорошо усвоившим урок отца («Улыбнись — и ты покоришь мир»), метит куда-то между «Игрой на понижение» и «Волком с Уолл-Стрит», протаскивая зрителя через вереницу ипотечных махинаций, наркотических собеседований на высшем уровне, кредитных схем и танцев со стриптизершами под бодрый бит и монтаж в духе Гая Ричи. Попутно авторы показывают, чего стоят современные истории успеха, построенные на безотказном аргументе: «Мы никого не заставляли». В какой-то момент даже ловишь себя на симпатии к налоговым инспекторам, чье внезапное появление становится сигналом к завершению вечеринки.

В третьей части фильм несколько сдает обороты в наметившейся было резвой антикапиталистической критике — и оборачивается мелодрамой с бесхребетным главным героем и довольно фальшивой интонацией раскаяния. Создатели довольствуются комфортным выводом в духе «не в деньгах счастье», так удачно убаюкивающим реальных и будущих жертв мошенников. Впрочем, в остальное время «Заоблачные высоты» достойно удерживают ритм и внимание, оставляя о себе скорее приятные воспоминания. (Шибанов)

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«Земля и кровь» («La terre et le sang»), Жюльен Леклерк

Тягучий триллер Жюльена Леклерка «Земля и кровь» сложно советовать широкому зрителю, но наша историческая любовь к французскому кино поможет воспринять картину как надо. Жизнь хозяина лесопилки вдовца Саида пошла под откос: его предприятие находится на грани банкротства, и он решается продать бизнес за небольшие деньги. Вдобавок на него сваливается несчастье посерьезнее — рак легких. При этом ему надо как-то поднять на ноги глухую дочь, которой предстоит поступать в колледж. Да еще и один из его сотрудников Янис оказывается втянут в разборки с наркоторговцами.

«Земля и кровь» построен по канону популярных в СССР боевиков с Аленом Делоном 70-х годов. Разница лишь в том, что практически все главные действующие лица — выходцы из семей иммигрантов, а не белые гетеросексуальные мужчины. И это играет фильму на руку. Действие происходит где-то на севере Франции, красивой парижской картинки здесь нет. Леклерк точно изображает современную французскую жизнь со всеми ее проблемами, криминалом и нищетой, стоит только отъехать от столицы на пару сотен километров. Это мгновенно сопоставляется с российской действительностью. Ну и традиционная французская экзистенциальная безысходность — куда ж без нее. (Кузьмин)

Где смотреть: Netflix

«Карьер» («The Quarry»), Скотт Тимс

Американская драма «Карьер» в каком-то смысле рифмуется с «Землей и кровью». Ничего хорошего тут ждать не приходится, а жизнь иммигрантов, что во Франции, что в США, мало чем отличается. Главную роль в фильме исполнил Ши Уигхэм, известный по «Подпольной империи». Его герой — беглый преступник, который встречает на дороге священника, убивает его и прибывает в маленький городок в Техасе. Украв личность убитого, он начинает трудиться в местной церквушке и даже входит во вкус.

«Карьер» изначально должен был появиться на фестивале South by Southwest (SXSW) в марте, но в связи с отменами всего и вся премьера состоялась онлайн. Это не должно ему повредить, так как фильм камерный — и нет необходимости смотреть его на большом экране. Картина, пожалуй, слишком буквально атакует миграционную политику нынешнего руководства США, однако в определенный момент раскрывает проблему под нужным углом. Ключевая роль для этого отведена Майклу Шеннону, сыгравшему местного шерифа. Его нерешительность из-за предубеждения против мексиканцев приводит к большой трагедии. Оправдывать его за это нельзя, но в то же время он не изображен явным злодеем. По сути его беда в том, что вырос он в порочном социуме. (Кузьмин)

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«Прощание со Сталиным», Сергей Лозница

Новый фильм украинского документалиста Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным», составленный из архивных кадров 5-9 марта 1953 года, поражает блестящей простотой своего решения. Лозница совершенно безоценочно показывает выражения лиц простых людей и госчиновников по всем уголкам страны во время оглашения по радио медицинских деталей смерти вождя и зачитывания стихов эры тотального культа личности, «германовские» взгляды прямо в объектив на самом прощании, слезы во время траурных речей, создает широкий бытовой портрет эпохи, концентрируясь на массах и представителях этих масс.

Метод режиссера напоминает сразу и о монтажных фильмах Эсфирь Шуб, и об Эйзенштейне, и даже о «Конце Санкт-Петербурга» Пудовкина. Лозница использует корневые советские инструменты киноязыка для обнажения гротескной сути режима и демонстрации присущих ему черт сектантства. Большая часть кадров — цветная, что создает мощное чувство погружения, которое только подчеркивают редкие вкрапления черно-белой хроники. Плотность «большого стиля» порой увеличивается до такой степени, что начинаешь ждать сюрреалистического прорыва в духе Владимира Сорокина, но вместо этого только глубже вязнешь в ощущении смены декораций огромной ужасающей постановки, где каждому отведена своя роль. (Шибанов)

Где смотреть: «КиноПоиск HD», iTunes, Okko, ivi

«Семья Уиллоби» («The Willoughbys»), Крис Пирн

Довольно уморительный, неожиданно саркастичный и страшно красивый мультфильм (его так и хочется пощупать), снятый режиссером «Облачно, возможны осадки: Месть ГМО» Крисом Пирном по мотивам книжки важной детской писательницы Лоис Лоури. В центре сюжета — семейство Уиллоби, которое некогда славилось своими роскошными усами и крепкими узами. Однако в предпоследнем на данный момент поколении что-то пошло не так. Эгоистичные супруги Уиллоби терпеть не могут своих детей. Ребята, устав от катастрофически скверного отношения, решают отправить родителей в путевку по опасным уголкам планеты — в надежде осиротеть. Пока папаша с мамашей в отъезде, за детьми будет приглядывать милая няня с непростым прошлым.

«Семья Уиллоби» напоминает вывернутые наизнанку «33 несчастья» с оглядками в сторону «Чарли и шоколадной фабрики». Местами рифмующаяся с «Запретной кухней» история на первый взгляд кажется простоватой сказкой с моралью «бойся своих желаний», но в результате подводит к не самым очевидным мыслям. В качестве бонуса — тут есть зашкаливающее количество автомобильных аварий (это повторяющаяся шутка), сопоставимое с «Такси 2» Жерара Кравчика. И изумительный актерский состав, где в первую очередь блистает комик Рики Джервейс, озвучивший ироничного кота-рассказчика. (Воронков)

Где смотреть: Netflix

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