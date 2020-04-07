Придушил фанатку: Эзру Миллера могут отстранить от роли Флэша

В сети появилось видео нападения американского актера Эзры Миллера на фанатку в Исландии. Инцидент у одного из баров Рейкъявика произошел вечером воскресенья, сообщает Variety. На коротком видеоролике видно, как 27-летний актер агрессивно общается с молодой женщиной.

«О, ты хочешь драться? Это то, что ты хочешь сделать?» — сказал Миллер девушке, которая не воспринимала происходящее всерьез и посмеивалась.

Разозлившись, Миллер схватил женщину за шею и потянул к земле. Когда жертва начала издавать хрипящие звуки, оператор встревоженно крикнул «Воу, бро. Бро!» и прервал съемку. Судя по всему, очевидец понял, что актер настроен решительно, и поспешил помочь пострадавшей.

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Пользователи соцсетей посчитали видео с нападением Миллера на поклонницу поводом для шуток. За сутки в Twitter было опубликовано множество постов с мемами о «сломанной карьере» и осуждением поступка актера.

«Эзра, какого черта ты делаешь? Так ведут себя только психи», «Неважно, почему он решил это сделать, пытаться задушить кого-то — это не смешно. Надеюсь, это не сойдет ему с рук», «Я не знаю подробностей ситуации, надоедала ли она ему или злила его, но никогда, вообще никогда нельзя поднимать руку на кого-либо, только если вам не кажется, что они угрожают вашей безопасности. Все выглядит так, будто эта женщина не пыталась причинить ему вред. А то, что он поднял на нее руку — отвратительно», — написали пользователи.

При этом многие поклонники знаменитости заявили, что короткое видео не является основанием для громких обвинений. В ролике не видна причина рукоприкладства и действия участников инцидента после окончания видео — они могли просто дурачиться, заваливая друг друга на землю.

«Прекратите хейтить человека, не получив никаких доказательств его виновности. У вас есть всего лишь короткое видео и куча статей желтой прессы, и вы верите всему, что там говорят? Вы можете хоть раз подумать своей головой?», «Если вы считаете что в ситуации с нападением на фанатку — исключительно вина Эзры, отпишитесь от меня пожалуйста. Вы просто увидели семисекундную запись, по которой даже нельзя ничего понять, и сразу начали хейтить его, не желая докопаться до истины», «Я не знаю всего контекста ситуации с Эзрой Миллером, чтобы осуждать парня. Суд Twitter всегда готов так быстро вынести смертный приговор, имея в распоряжении лишь секунды видео. Что произошло до этого? Что произошло после? Важна история целиком, люди»,— вступились фанаты Миллера.

Однако источник в баре, где произошел инцидент, подтвердил серьезность конфликта актера и поклонницы. Очевидец сообщил, что человека, которого все идентифицируют как Миллера, из помещения выводила охрана

По его словам, конфликт произошел в модном баре Prikið Kaffihús в центре Рейкьявика, который Миллер часто посещает, когда находится в городе. Ранее никто не замечал инцидентов с его участием. Очевидец сообщил, что ссора в баре произошла после того, как актер столкнулся с небольшой группой фанатов, которые были «довольно настойчивыми». Когда Миллер больше не мог терпеть их неуважительное отношение, он сорвался на одну из поклонниц.

Актер известен благодаря участию в фильмах «Бэтмен против Супермена», «Хорошо быть тихоней», «Фантастические твари и где они обитают» и других. В 2022 году Миллер должен вернуться к роли Флэша в полнометражном фильме. Однако фанаты, разозленные нападением на женщину, просят не давать ему эту роль. В сети даже появилась петиция с просьбой заменить Миллера на другого актера.

«Это было не единственное, что он сделал. Пользователь в Twitter утверждал, что после того, как его удержали, Эзра начал плевать в его брата и бармена, — заявил автор петиции. — Этот инцидент плохо отражается на образе Эзры Миллера. Его персонаж в роли Флэша был моим любимым, однако этот инцидент испортил мое отношение к нему».

Автор убежден, что студия Warner Bros. должна отказаться от сотрудничества с Миллером, потому что «насилие во всех формах недопустимо».