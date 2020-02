Без Джона Крамера, но с Крисом Роком: какой будет новая «Пила»

Студия Lionsgate представила трейлер новой части франшизы «Пила», получившей название «Спираль» («Spiral: From the Book of Saw»). В коротком ролике детектив Иезекииль «Зик» Бэнкс (Крис Рок), его отец (Сэмюэль Л. Джексон) и напарник-новичок (Макс Мингелла) берутся расследовать серию убийств и погружаются в загадочную историю своего города. В результате Зик попадает в ловушку и оказывается втянут в жуткую игру на выживание.

«Невольно столкнувшийся с неразрешимой загадкой Зик оказывается затянут в больную игру убийцы», — говорится в описании к ролику.

Режиссером фильма выступил Даррен Линн Босман («Пила 2» и «Пила 3»). Продюсерами значатся Марк Бург, Орен Коулс и исполнитель главной роли Крис Рок. Сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер («Пила-8») на основе истории, придуманной Роком.

«Когда Крис пришел к нам и подробно описал свое видение, мы сразу согласились на все. «Пила» — одна из самых кассовых франшиз ужасов всех времен и одна из самых успешных серий фильмов Lionsgate. Предстоящий фильм будет таким же умопомрачительным, ошеломляющим и напряженным, как и предыдущие», — отметил представитель компании Джо Дрейк.

Дрейк добавил, что Рок с уважением отнесся к богатому наследию франшизы и учел в сценарии основные сюжеты предыдущих картин. Вместе с тем актер оживил бренд своим остроумием, творческим видением и страстью. Сам Рок признался, что был поклонником франшизы с самого первого фильма, вышедшего в 2004 году.

«Частенько, когда я хожу в кино или смотрю сериалы, меня посещает мысль: «Эх, а ведь парочка шуток могла бы многое скрасить». Я люблю «Пилу», но сложилось впечатлении, что в этих фильмах вообще отсутствует юмор. Поэтому я подумал, что данная франшиза послужит плодотворной почвой для чего-то новенького», — поделился известный комик в интервью порталу IGN.

При этом Рок предупредил, что из-за наличия юмора «дух» хоррор-серии никуда не исчезнет.

«Недавно я посмотрел «черновой» монтаж картины. И да: это все еще старая добрая «Пила» — кровавое и жестокое кино, но в «нужных» местах приправленное комедийными элементами. Мы не перекраивали серию целиком. Все-таки это не «Очень страшное кино». Это «Пила», — пояснил актер.

Пока не известно, стоит ли ждать появления Джона Крамера. В предыдущих частях роль легендарного злодея исполнил Тобин Белл.

«Спираль» станет девятым фильмом во вселенной «Пилы» — одной из самых продолжительных франшиз, берущей начало с 2004 года. Ее создателем был режиссер Джеймс Ван. С тех пор ленты выходили ежегодно, но в 2010 году было решено взять семилетний перерыв. В 2017-м году возвращение стало триумфальным — «Пила 8» собрала в прокате $102,9 млн при бюджете в $10 млн.

Российская премьера «Пилы: Спираль» запланирована на 14 мая 2020 года, мировая — на 15 мая. Изначально планировалось, что картина выйдет 23 октября этого года. Причины переноса не уточнялись, однако, согласно Variety, на решение мог повлиять выход 16 октябре фильма хоррора «Хеллоуин убивает» («Halloween Kills»), который мог бы составить новой «Пиле» серьезную конкуренцию.