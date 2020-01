Плейлист недели: Gorillaz, Alyona Alyona и Torres

Gorillaz, slowthai и Slaves — «Momentary Bliss»

Деймон Албарн запустил первый сезон своего нового проекта «Song Machine» в составе Gorillaz — в течение года группа будет выпускать песни и видео о том, как они создавались. Судя по первому синглу, впереди нас ждет множество классных коллабораций. Одна из них — с рэпером slowthai и панками Slaves.

Caribou — «Never Come Back»

В преддверии выхода первого за пять лет альбома «Suddenly» (28 февраля) канадский продюсер Дэниел Снейт (он же Caribou) представил композицию «Never Come Back». По его словам, работать над ней было проще всего: секрет в синтезаторах и незамысловатом рефрене.

Николас Джаар — «A.A.L MIX»

Электронщик Николас Джаар записал 50-минутный микс на SoundCloud: в отличие от его последнего сборника «2012-2017» под моникером Against All Logic, где правили хаус и соул-семплы, в «A.A.L MIX», напротив, царит нойз, глитч и африканские мотивы. Также диджей анонсировал мини-альбом «Illusions» (ожидается 31 января), в который войдет трек с FKA Twigs.

Tame Impala — «Lost In Yesterday»

Австралийцы Tame Impala выпустили клип на песню «Lost In Yesterday» с их предстоящей пластинки «The Slow Rush» (14 февраля). В нем группа выступает сразу на нескольких свадьбах. Автором видеоряда, стилизованного под ретро, выступил Терри Таймли, известный по работе с St. Vincent. Ранее музыканты представили синглы «Borderline», «Posthumous Forgiveness» и «It Might Be Time».

Alyona Alyona — «Дикі танці»

В новом клипе на песню «Дикі танці» украинская рэп-звезда Алена Савраненко (Alyona Alyona) рассекает на тачке в образе персонажа GTA — только вместо пальм, пентхаусов и казино с гангстерами здесь многоэтажки, ларьки и много танцующих котов.

Torres — «Good Scare»

Певица Маккензи Скотт, выступающая под псевдонимом Torres, представила футуристичный рок-альбом «Silver Tongue». Она же его полностью спродюсировала. В интервью Скотт рассказала, что записала пластинку после расставания со своей возлюбленной.

Гречка — «Русская тоска»

Гречка вернулась с новой музыкой «Из доброго в злое»: помимо старых добрых подростковых песен под гитару тут и электроника и даже симфонический оркестр. Дебютный альбом певицы «Звезды только ночью» вышел в декабре 2017 года. С тех пор она выпустила еще три пластинки.

Пасош — «Когда тебе грустно»

Пасош показали мультипликационный клип на песню «Когда тебе грустно» с альбома «Бессрочный отпуск». Внутри — трогательная история о любви и поддержке.