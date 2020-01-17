Плейлист недели: Эминем, Мак Миллер и Algiers

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работа Мака Миллера, неожиданный альбом Эминема, возвращение King Krule, сингл от Thundercat и еще куча новых альбомов: «Газета.Ru» представляет регулярную подборку лучших песен и клипов недели.</span> </div> <div class="pu10 pd10 borderdown"> <div class="article-share-name"> <ul class="social-button-block"> <li class="fb-share social-button"><a rel="nofollow" title="Поделиться в Facebook" href="//www.facebook.com/dialog/share?app_id=406317839387165&utm_source=fbsharing&utm_medium=social&href=https://www.gazeta.ru/culture/2020/01/17/a_12913742.shtml" target="_blank"><span class="fb_counter"></span></a></li> <li class="vk-share social-button"><a rel="nofollow" title="Поделиться в Vkontakte" href="//vk.com/share.php?utm_source=vksharing&utm_medium=social&url=https://www.gazeta.ru/culture/2020/01/17/a_12913742.shtml" target="_blank"><span class="vk_counter"></span></a></li> <li class="ok-share social-button"><a rel="nofollow" class="soc_ok" title="Поделиться в Одноклассники" 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console.dir(this.dataset.df2b2324c6ec44c62c0ebba970de8919); var itemNum = this.dataset.df2b2324c6ec44c62c0ebba970de8919; var needLink = stashContent ? 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В этом случае «Circles» Мака Миллера — исключение: музыкально альбом стал продолжением «Swimming» — с размеренным ар-ан-би- и джазовым инструменталом. Тематически это гайд по тому, как не потерять себя в сложных жизненных ситуациях (учитывая, что произошло с Маком, слушать пластинку без эмоций просто невозможно). В одиночку релиз доделывал продюсер и композитор Джон Брайон, сотрудничавший с Канье Уэстом, а также сочинивший музыку к фильмам «Вечное сияние чистого разума» и «Леди Берд».</p> <div class="incut " > <figure class="picture"> <iframe width="590" height="331" src="https://www.youtube.com/embed/_-Ig0aeJ6jc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

King Krule — «(Don't Let The Dragon) Draag On»

Печорин нашего времени Арчи Маршалл (он же King Krule) вернулся с новым нуарным и мрачным синглом «(Don't Let The Dragon) Draag On». Вместе с ним вышел клип, снятый на манер недавно вышедшего черно-белого хоррора «Маяк». Ждем новый альбом 21 февраля.

Холзи — «Finally/Beautiful Stranger»

Третья пластинка Холзи «Manic» получилась очень сумбурной — сама певица в интервью Rolling Stones рассказала, что экспериментировала с роком, хип-хопом и фолком (последнее, к слову, вышло более удачным). Предполагалось, что альбом станет своего рода освобождением от тяжелого разрыва с рэпером G-Eazy, но вот ожидаемого душевного спокойствия, судя по песням, исполнительница пока так и не обрела.

Mura Masa и Tirzah — «Today»

Британский продюсер Алекс Кроссан, известный как Mura Masa, выпустил свой гитарный альбом «R.Y.C» («Raw Youth Collage»). И нет, он не ударился в рок-музыку: на деле это знакомая электроника, вдохновленная поп-панком и нью-вейвом. По традиции гостей много — Элли Роуселл из Wolf Alice, slowthai, Clairo, Джорджия и Tirzah.

Algiers — «Unoccupied»

Вот уж за что точно хочется похвалить группу Algiers, так это за кинематографичное пространство их альбомов: Америка в огне, насилие на улицах и вообще — все очень плохо. Музыкально же проект наследует звучание «The Underside of Power» — с пост-панком и соулом 60-х.

070 shake — «Microdosing»

Главная фишка Даниэлы Бальбуэны (она же 070 Shake), известной благодаря сотрудничеству с Канье Уэстом и Пушей Ти, — это ее голос. На своем дебютнике «Modus Vivendi» она использует его сполна, переключаясь то на пение, то на рэп. Трэп-трещетки тут соседствуют с синтезаторными партиями, а сама артистка балуется автотюном.

Thundercat — «Black Qualls»

Главная звезда с бас-гитарой в руках — Ли Брунер, известный под псевдонимом Thundercat, поделился песней «Black Qualls» с предстоящего альбома «It Is What It Is». В записи сингла приняли участие Стив Лейси из The Internet и фанк-музыкант Стив Аррингтон. Альбомная версия сингла будет чутка иная: к артистам также примкнет Childish Gambino.

Эминем — «In Too Deep»

Очень-очень злой Эминем внезапно представил новый альбом «Music To Be Murdered By». В первом же треке артист кого-то убивает, затем занимается самокопанием и по итогу наживает дьявольское количество врагов.